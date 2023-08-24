Небензя заявил, что на Украине с каждым днем укрепляется тоталитарная диктатура

По словам постпреда РФ при ООН, на Украине "запрещено инакомыслие, переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма, восхваление приспешников Гитлера"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Настоящая тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие и переписывается история, с каждым днем укрепляется на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Чем же может похвастаться сегодняшняя Украина? Безусловно, главное "достижение" - это укрепляющаяся с каждым днем настоящая тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие, переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма, восхваление приспешников Гитлера", - сказал Небензя.