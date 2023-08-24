Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН

Руководитель организации Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба во время своего выступления говорил на украинском языке

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ответил на украинском языке говорившему по-украински спикеру на заседании Совета Безопасности ООН.

В четверг Совбез проводит заседание по Украине по запросу США и Албании. В качестве приглашенного гостя выступил руководитель организации Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба. Во время своего выступления он говорил на украинском языке. Однако украинский не является официальным языком ООН, перевод с него не происходит по умолчанию и требует дополнительной подготовки. В результате большинство членов СБ ООН не поняли, о чем говорил Кулеба, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Грифилд заявила, что перевод его речи будет распространен позднее.

Выступавший через несколько спикеров постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на это происшествие. "Позвольте мне ответить одному из наших докладчиков на том же языке, на котором он обратился к членам Совета Безопасности ООН", - сказал Небензя, после чего перешел на украинский (далее приводится перевод).

"Благодарю Николая Кулебу за наглядную демонстрацию истинного облика современной Украины, которая абсолютно безразлично относится не только к своим гражданам, но и к ООН, членам Совета Безопасности и, в том числе, американскому председательству", - сказал он.

Затем Небензя снова перешел на русский. "Хочу обратить внимание, что мы сегодня стали свидетелями грубого нарушения правил и процедур, а именно правила 44, которое гласит, что выступления могут быть на языках, не входящих в список официальных языков ООН, но в таком случае выступающий самостоятельно обеспечивает перевод на один из официальных языков ООН. Этого сделано не было. В итоге члены Совета Безопасности потратили время на заслушивание речи, которую никто, кроме тех, кто говорит по-украински и по-русски, не понимает, при том, что докладчик прекрасно говорит на английском, как выяснилось в конце его выступления. Не сомневаемся, что и по-русски тоже. То есть это был политический жест, показательное игнорирование правил работы Совета Безопасности, и американское председательство не смогло его остановить", - подчеркнул Небензя.