Пушилин доложил Путину о готовности ДНР к выборам, в том числе с точки зрения безопасности

По словам врио главы ДНР, что касается юридической части проведения выборов, то все мероприятия проводятся в строгом соответствии с законодательством РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к проведению сентябрьских выборов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но, опять-таки, с силовым блоком система отработана", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что работа по обеспечению безопасности ведется комплексная, что касается юридической части проведения выборов, то все мероприятия проводятся в строгом соответствии с законодательством РФ.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.