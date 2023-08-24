Захарова прокомментировала решение Минфина США о введении санкций против "Артека"

Как заявила официальный представитель МИД РФ, американским чиновникам не нравятся чистые представления о детстве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Американским чиновникам не нравятся чистые представления о детстве, которые сохраняются в "Артеке", поэтому они ввели санкции против этого международного детского центра. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться?" - задалась вопросом Захарова.

В четверг министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Международного детского центра "Артек". Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.