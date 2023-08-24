Пушилин: гибель главы бившейся за Соледар и Артемовск ЧВК "Вагнер" болезненна для ДНР

Врио главы ДНР заявил, что "противник ни перед чем не останавливается"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - болезненная тема для Донецкой Народной Республики, где бойцы ЧВК "Вагнер" вели бои для освобождения Соледара и Артемовска. Об этом сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился вечером 23 августа в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Евгений Пригожин. Росавиация проводит расследование катастрофы. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"По поводу гибели Евгения Пригожина. Для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята "Вагнера". С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается", - сказал Пушилин.

12 января 2023 года город Соледар на севере ДНР был освобожден от украинских формирований. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, полный контроль над этим городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске. Бои за Артемовск начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО. Артемовск был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины.