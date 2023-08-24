Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ по теме Пригожина

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в авиакатастрофе, и заявил, что ее расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ по теме катастрофы самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", - отметил министр в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своемTelegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в авиакатастрофе, и заявил, что ее расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.