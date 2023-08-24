Путин встретился с Сальдо

Встреча состоялась в Кремле

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее на этой неделе глава государства также лично пообщался с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким. На встречах речь шла о положении дел в новых регионах, при этом особое внимание было уделено подготовке к сентябрьским выборам.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.