24 августа, 17:19

Путин встретился с Сальдо

Встреча состоялась в Кремле

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее на этой неделе глава государства также лично пообщался с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким. На встречах речь шла о положении дел в новых регионах, при этом особое внимание было уделено подготовке к сентябрьским выборам.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСальдо, Владимир Васильевич
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