Небензя заявил, что западным спонсорам совершенно не жалко украинских солдат

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что Украиной правит "преступный киевский режим, обслуживающий исключительно геополитические интересы США и их союзников"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Западные страны готовы вести гибридную войну с Россией до последнего украинца, потому что "американские солдаты не умирают". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Небензя отметил, что Украиной правит "преступный киевский режим, обслуживающий исключительно геополитические интересы США и их союзников, ведущих на Украине гибридную войну против России до последнего украинца". "Этот режим хватает на улицах украинских парней, заталкивает их в машины и даже без базовой военной подготовки отправляет в мясные штурмы на российские военные укрепления и минные поля, не считаясь с неподдающимися воображению жертвами, - сказал он. - А наши бывшие западные партнеры лишь подбадривают Зеленского и его клику, снабжают их оружием и требуют продолжения этой мясорубки".

"На днях эксперты газеты Die Welt деловито подсчитали, что Киеву нужно мобилизовать еще 3 млн человек, чтобы победить Россию, и это при том, что население Украины, по данным ООН, сократилось с 48,2 млн человек в 2001 году до 37,6 млн человек в начале 2022 года, - продолжил Небензя. - Сегодня же в стране проживает не более 29 млн человек. Но их западным спонсорам Украины совершенно не жалко, ведь, как выразился польский президент Дуда, Россию сейчас можно победить дешево, так как, цитирую, "американские солдаты не умирают".