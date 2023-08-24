Путин пожелал Сальдо успехов в реализации его "пассивных и активных избирательных прав"

По словам президента, врио главы Херсонской области "работает активно в прямом смысле этого словам" по всем проблемным вопросам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо успехов в реализации его "пассивных и активных избирательных прав".

"Хочу пожелать вам успехов и в реализации своих пассивных и активных избирательных прав (активное избирательное право - это право голосовать, пассивное - право быть избранным - прим. ТАСС)", - сказал президент, обращаясь к своему собеседнику.

Путин подчеркнул, что Сальдо "работает активно в прямом смысле этого словам" по всем проблемным вопросам. "Уверен, что вас поддержат [на выборах]", - сказал глава государства.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.

Сальдо возглавляет список из кандидатов "Единой России" на выборах в Херсонскую областную думу. Что касается поста губернатора региона, то он будет избираться парламентом. В настоящее время Сальдо является врио руководителя этого субъекта Федерации.