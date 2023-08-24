Посол РФ считает, что Аргентина внесет весомый вклад в повышение авторитета БРИКС

Россия с самого начала "твердо и последовательно" поддерживала заявку Буэнос-Айреса на вступление в группу, отметил Дмитрий Феоктистов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Присоединение Аргентины к БРИКС внесет весомый вклад в повышение значимости объединения на мировой арене. Такое мнение высказал в четверг посол России в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

"Выражаем готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию с Буэнос-Айресом, в том числе в рамках нового объединяющего нас формата. Уверены, что Аргентина может внести весомый вклад в повышение авторитета и значимости БРИКС на мировой арене", - сказал он журналистам.

Дипломат отметил, что Россия с самого начала "твердо и последовательно" поддерживала заявку Буэнос-Айреса на вступление в группу. "Не только потому, что нас связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, но и потому, что чувства дружбы и взаимной симпатии между нашими народами проверены временем. Вместе с Аргентиной и другими партнерами по БРИКС выступаем за формирование многополярного миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным", - добавил Феоктистов.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года.