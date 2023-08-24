Рогов сообщил о попытках ВСУ разминировать поля для удара на Работино с востока

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", в районе села остается 82-я бригада ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются разминировать поля в районе села Работино в Запорожской области, чтобы нанести удар с востока по российским позициям в этом населенном пункте. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ пытаются разминировать близлежащие поля для того, чтобы ударить с востока. Перебрасываются все новые подразделения: тактическая группа "Марун", 47-я бригада ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, в районе Работино остается и 82-я бригада ВСУ.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков Вооруженные силы России за сутки отразили пять атак противника в районе Работино и Успеновки в Запорожской области. По его словам, потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских систем.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.