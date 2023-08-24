Сальдо назвал уровень доверия к "Единой России" в Херсонской области очень высоким

Врио главы Херсонской области также отметил, что уровень поддержки президента РФ в регионе растет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уровень доверия к партии "Единая Россия" в Херсонской области очень высокий, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Идет подготовка к избирательному процессу. <…> Уровень доверия очень высок у "Единой России", которая <…> после освобождения Херсонской области <…> помогает людям, гуманитарные центры созданы. Практически везде волонтеры присутствуют. <…> Избирательный процесс готов", - сказал Сальдо.

Врио главы Херсонской области также добавил, что уровень поддержки президента РФ в регионе растет. "Народ верит в руководство", - сказал он.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.

Сальдо возглавляет список из кандидатов "Единой России" на выборах в Херсонскую областную думу. Что касается поста губернатора региона, то он будет избираться парламентом. В настоящее время Сальдо является врио руководителя данного субъекта Федерации.