24 августа, 17:59
Единый день голосования

Сальдо проголосует на выборах в Херсонской области с помощью "Мобильного избирателя"

Врио губернатора пояснил, что зарегистрирован в Херсоне, но временно проживает на территории области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо будет голосовать на выборах в регионе с помощью платформы "Мобильный избиратель". Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я сам уже начал избирательный процесс. <...> Через систему "Мобильный избиратель". Это новая система, дающая возможность даже тем, кто не находится [по месту регистрации], зарегистрироваться и проголосовать в любой другой точке Российской Федерации. Я сам воспользоваться и два дня назад зарегистрировался", - сказал Сальдо.

Он пояснил, что зарегистрирован в городе Херсоне, однако временно проживает на территории Херсонской области. "Но я зарегистрировался и уже имею право голосовать", - добавил Сальдо.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.

Сальдо возглавляет список из кандидатов "Единой России" на выборах в Херсонскую областную думу. Что касается поста губернатора региона, то он будет избираться парламентом. В настоящее время Сальдо является врио руководителя данного субъекта Федерации. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосования
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