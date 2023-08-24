Небензя сравнил Украину с "Исламским государством" из-за использования методов терроризма

Как заявил постпред РФ при ООН, Киев "гордится атаками и покушениями на мирных граждан"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Украина использует террористические методы, как "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"А какое еще государство, кроме небезызвестного исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втемную в качестве смертников, шантажирует их через мошеннические киберсхемы, заставляя совершать преступления в своей стране? Много ли в мире таких государств?" - сказал он.

Небензя добавил, что на Украине также открыто осуществляются преследования по религиозному признаку, "запрещается каноническая церковь, у которой отбирают храмы, приходы и монастыри, оскверняют святыни и преследуют духовенство за его веру и убеждения".