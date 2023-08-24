Небензя заявил, что США вместе с их союзниками слепы и глухи к преступлениям Киева

По словам постпреда РФ при ООН, эти страны "покрывают чудовищную ложь, распространяемую этим режимом о себе и о России"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. США и их союзники демонстрируют слепоту и глухоту к преступлениям Украины и являются соучастниками Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Самое печальное, дорогие коллеги, это даже не то, что до подобных достижений докатилась Украина, а то, что она сделала это при непосредственной опеке США и их союзников, которые и сегодня демонстрируют весьма избирательную слепоту и глухоту, как только дело доходит до преступлений киевского режима, как внутри своей страны, так и за ее пределами, - отметил Небензя. - Более того, западные столицы сегодня по сути являются их соучастниками не только потому, что поставляют режиму [Владимира] Зеленского оружие, от которого погибают мирные люди. И не только из-за того, что снабжают его разведывательной информацией и направляют наемников и нужных технических специалистов. А прежде всего потому, что они покрывают чудовищную ложь, распространяемую этим режимом о себе и о России".

"Ложь об истинных целях нашей военной операции и ее причинах, об истинных виновниках гибели гражданских лиц от действий размещаемой в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права украинской ПВО, - обратил внимание дипломат. - Ложь о постановках и провокациях, типа Бучи, Краматорска или Мариупольского драмтеатра. Ложь о якобы похищаемых нами украинских детях, которых мы на самом деле спасаем. Наконец, ложь о тех преступниках, кого сегодняшняя Украина почитает как героев".