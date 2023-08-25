Захарова заявила, что украинцы должны требовать вывоза снарядов с обедненным ураном

Официальный представитель МИД РФ отметила, что поставки таких боеприпасов Киеву с Запада уже привели к радиационному заражению украинской земли, которая становится непригодной для жизни

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обедненным ураном как можно скорее, поскольку они гарантированно провоцируют всплеск онкозаболеваний. Об этом говорится в статье официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной "Комсомольской правдой".

"Каждый склад с боеприпасами с обедненным ураном, каждый танк, заправленный таким боекомплектом, - потенциально всплеск онкологии на графиках, мертвая и ядовитая земля, смертельная опасность для всего живого. Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд - гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", - отметила дипломат.

Так, она подчеркнула, что поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву с Запада уже привели к радиационному заражению украинской земли, которая становится непригодной для жизни. "Теперь, к сожалению, та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории. Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит. Оно объективно фиксируется", - констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в мае в Хмельницкой области Украины был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона - с 80 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. По ее словам, всплеск радиоактивности в тех же числах был зафиксирован и в Польше. "Причина, вероятно, та же, что и на Украине - подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", - пояснила она.

По словам Захаровой, в течение месяца радиационной фон в воздухе рядом с этим местом выровнялся, но это связано с тем, что радиоактивные осадки опустились на землю. "Судя по всему, вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами. Чтобы рекультивировать эту землю, понадобится долгая и дорогостоящая процедура дезактивации", - добавила дипломат.

Она указала на результаты проведенных в Италии исследований о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном для итальянских военных, которые участвовали в ходе агрессии НАТО на Балканах. "Из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% летальность - каждый 20-й человек). Причем умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия", - заключила официальный представитель МИД РФ.

О западных поставках боеприпасов Украине

13 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что США приняли решение о поставке на Украину танковых боеприпасов с обедненным ураном. Весной о намерении передать Киеву такие снаряды объявил Лондон. Как предупредил в марте президент России Владимир Путин, комментируя решение британских властей, Москва будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.