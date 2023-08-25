Постпред РФ заявил, что дискуссии о выходе России из ОБСЕ не ведутся

Александр Лукашевич также подчеркнул, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не сможет стать площадкой для урегулирования украинского кризиса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дискуссии о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не ведутся, она остается площадкой взаимодействия с Западом, несмотря на "перегретую конфронтационную атмосферу". Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете "Известия".

На вопрос, рассматривается ли на высшем уровне вопрос выхода из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ведутся ли дискуссии, дипломат дал отрицательный ответ. "Нет, подобных дискуссий нет. И процедур выхода из организации нет, - отметил он. Лукашевич отметил, что уход РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - голубая мечта киевского режима. "Они очень часто говорят в микрофон, что России не место в организации. Но нужно ли нам отдавать на "блюдечке с каемочкой" организацию, которую мы создавали, этой антироссийской шайке? Несмотря на перегретую конфронтационную атмосферу в ОБСЕ, эта организация остается площадкой нашего взаимодействия с альянсом западных стран", - добавил Лукашевич.

Он подчеркнул, что ОБСЕ продолжает оставаться "одним из рубежей защиты интересов" для российской стороны. "Сдавать его мы не будем и не имеем права, - подчеркнул Лукашевич. - Мы используем эту организацию как трибуну для детального аргументированного анализа тенденций в евроатлантике, а также острых вопросов, которые волнуют российскую общественность и правозащитное сообщество, таких как нарушение прав человека в западных странах, ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике, о котором мы с вами уже говорили, проявление неоколониальных амбиций США и их союзников".

Постпред выразил надежу, что организация еще пригодится для "стабилизации международной обстановки", а также для "выработки будущих параметров мирного сосуществования".

Лукашевич отметил, что ОБСЕ не сможет стать площадкой для урегулирования кризиса на Украине. На просьбу прокомментировать заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о том, что ОБСЕ может стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в период председательства Хельсинки в организации, постпред РФ напомнил, что Москва давала согласие на такое председательство, когда Финляндия была "нейтральной в военном отношении".

"Но вступление в НАТО и абсолютно оголтелая проукраинская позиция ставят больше вопросов, чем дают ответов, - отметил дипломат. - Заявку на то, что ОБСЕ может быть площадкой для переговоров, я оставляю на совести уважаемого президента Финляндии".

Постпред напомнил, что за последние 30 лет ни в одном конфликте в зоне ответственности ОБСЕ - будь то приднестровский, армяно-азербайджанский, грузино-абхазский, грузино-юго-осетинский, косовский конфликт или таджикское примирение - организация "не показала результат". "Кругом банкротство", - резюмировал Лукашевич.