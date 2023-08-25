Посольство России назвало малодушными новые утверждения США о депортации украинских детей

В дипмиссии отметили, что попытки Соединенных Штатов представить себя "в числе главных поборников законных интересов детей" не обоснованы

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Новые голословные обвинения Вашингтона относительно депортации украинских детей из зоны конфликта поражают своим цинизмом и малодушием. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в Telegram-канале посольства РФ в США.

"Обратили внимание на очередной всплеск санкционной активности администрации в привязке ко Дню независимости Украины. Новые голословные обвинения США о якобы "принудительном перемещении и незаконной депортации украинских детей" из зоны конфликта поражают одиозностью, цинизмом и малодушием, - подчеркнули в диппредставительстве РФ. - Под флагом защиты прав несовершеннолетних Вашингтон среди прочего вводит рестрикции против Международного детского центра "Артек". Что это, если не стремление отыграться на самых беззащитных? На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад".

"Попытки США представить себя в числе главных поборников законных интересов детей не обоснованы ни де-юре, ни де-факто. Соединенные Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей охраны данной уязвимой категории населения", - указали в посольстве.