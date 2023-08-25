Около 6 тыс. жителей отдаленных районов Забайкалья проголосуют досрочно

Как сообщил член избирательной комиссии региона Владимир Дмитриев, голосование начнется 27 августа

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Около 6 тыс. жителей отдаленных районов Забайкалья досрочно примут участие в выборах депутатов законодательного собрание края. Голосование начнется 27 августа, сообщил ТАСС член избирательной комиссии региона Владимир Дмитриев.

"Досрочное голосование по закону может начинаться не ранее, чем за 20 дней до даты основного голосования. У нас с 27 августа в 19 районах будет досрочное голосование на тех участках и в тех группах избирателей, которые расположены в труднодоступных местностях. По нашим оценкам, на 13 участках будут голосовать порядка 1,5 тыс. избирателей. И еще на 95 участках, где [будут работать] группы избирателей, порядка 4,6 тыс." - сказал Дмитриев.

Он пояснил, что на 13 удаленных избирательных участках голосование будет организовано для всех жителей поселений. Это населенные пункты Гуля, Средняя Олекма и Моклакан Тунгиро-Олекминского района, Укыр, Шонуй и Менза Красночикойского района, Шилкинский завод, Старолончаково и Усть-Начин Сретенского района, Кироча Шилкинского района, а также Зеленое Озеро, Красный Яр, Хулугли, Усть-Каренга и Юмурчен Тунгокоченского района.

До удаленных сел члены избирательных комиссий вместе с полицейскими будут добираться на вертолетах и проводить голосования по воскресеньям. После завершения выборов комиссия подсчитает голоса, заполнит протоколы, запечатает их в конверты и сдаст в сейф территориальной избирательной комиссии. Вскрыть конверты можно будет только после окончания основного голосования 10 сентября, когда начнется подсчет голосов.

Еще на 95 участках работают 639 избирательных групп, которые будут ездить по удаленным чабанским стоянкам. Основная работа запланирована на 2-7 сентября. Голоса избирателей будут складывать в специальные сейф-пакеты, которые также нельзя вскрывать до окончания выборов.