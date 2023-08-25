Тестирование системы онлайн-голосования в Москве проходит без сбоев

Тестовое голосование стартовало в 08:00 и завершится в 14:00

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве проходит штатно. Об этом сообщил ТАСС руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Все системы [онлайн-голосования] работают штатно. <….> Мы приглашаем москвичей принять участие в тестовом голосовании - так мы сможем проверить готовность системы к работе 8-10 сентября", - сказал Ковалев.

По его словам, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами посетят несколько участков и лично проверят, как идет голосование.

Тестовое голосование на elec.mos.ru стартовало в 08:00. Его целью является проверка корректности работы системы ДЭГ. Горожанам предлагается выбрать одно из мероприятий, которое, по их мнению, необходимо организовать на День города: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города, бесплатное посещение городских музеев.

Тестирование системы завершится в 14:00. Получить электронный бюллетень можно до 13:59. "Сокращенное время тестирования позволит создать более высокую нагрузку на систему, проверить ее устойчивость и безопасность", - объяснили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Там заверили, что тестовое голосование технически проходит так же, как будут проходить выборы в сентябре - отдать свой голос можно лично или онлайн, предварительная регистрация не нужна. "Если вы собираетесь на участок, не забудьте взять с собой паспорт - его будут сканировать в терминале электронного голосования (ТЭГ). Сегодня в Москве работают 146 участков - по одному в каждом муниципальном образовании города. Если вы планируете голосовать онлайн - сделать это можно из любой точки страны на сайте mos.ru при наличии полной учетной записи", - заключили в штабе.