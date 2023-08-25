В Иркутской области началось досрочное голосование на выборах Заксобрания

Первыми проголосуют избиратели на метеорологической станции Нерой Нижнеудинского района области, куда бюллетени доставили при помощи вертолета

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания для жителей отдаленных населенных пунктов началось в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"В Иркутской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания. <…> Началась "досрочка" для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено", - сообщили в избиркоме.

Первыми проголосуют избиратели на метеорологической станции Нерой Нижнеудинского района области, куда бюллетени доставили при помощи вертолета. В других труднодоступных и отдаленных местностях досрочное голосование стартует в субботу. Оно начнется с поселка Большие Коты, бюллетени туда завезли на катере. Проголосовать смогут 45 избирателей.

Заксобрание Иркутской области формируется на срок пять лет, в него входят 45 депутатов: 22 избираются по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.