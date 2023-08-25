МИД РФ поздравил Уругвай с Днем независимости республики

В ведомстве отметили готовность Москвы к укреплению связей с Монтевидео, не примкнувшим к антироссийским санкциям

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический курс Уругвая, не поддержавшего западную политику антироссийских санкций, отличает сбалансированность, Москва готова укреплять всесторонне сотрудничество с Монтевидео. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю Дня независимости республики.

"25 августа Восточная Республика Уругвай отмечает национальный праздник - День независимости. Уругвайскую государственность всегда отличал сбалансированный внешнеполитический курс и строгое соблюдение международного права. Подтверждение тому - неприятие Монтевидео западной политики антироссийских односторонних санкций, - указали в министерстве. - Готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах в целях реализации имеющегося потенциала в сферах экономики, науки, образования и культуры".

В ведомстве отметили, что российско-уругвайским многоплановым связям присущ конструктивный прагматичный характер, в основе которого - "историческая близость и взаимная симпатия, объединяющие народы" двух стран. "Не случайно именно в Уругвае находится основанный соотечественниками 110 лет назад город Сан-Хавьер - единственный в Южном полушарии, в населении которого преобладают потомки выходцев из России, - добавили в МИД РФ. - Желаем дружественному уругвайскому народу процветания и благополучия".