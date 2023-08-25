По словам директора Службы внешней разведки, "киевские последователи нацистских идей вторят немецким генералам"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. После очевидного провала так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) "киевские последователи нацистских идей вторят немецким генералам", виня в своих ошибках неподходящую погоду. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Сегодня, после очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя, - сказал он на круглом столе, приуроченном к 80-летию победы в Курской битве. - В то время как наследники поколения победителей, наши бойцы и командиры, не покладая рук продолжают боевую работу, уничтожают военную технику противника, в том числе сжигают немецкие танки Leopard с такими же крестами на башнях, как это было 80 лет назад".

Председатель РИО отметил, что "победа в Курской битве проложила путь к окончательному освобождению Донбасса и последующему изгнанию гитлеровских захватчиков с территории Советского Союза". "Излишняя самоуверенность гитлеровцев и недооценка ими потенциала Красной армии стали главными причинами разгрома нацистов под Курском 80 лет назад", - подчеркнул он.

Нарышкин указал, что сохранение памяти о Курской битве становится не только важной историко-просветительской задачей и моральным долгом, но и духовной опорой в противодействии новым формам неонацизма. "80-летие этого события - приоритет Российского исторического общества, а целый ряд проектов, посвященных победе на Курской дуге, уже получили поддержку по линии фонда "История Отечества", - добавил он.