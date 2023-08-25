Посольство РФ предупредило о возможных беспорядках в Зимбабве по итогам выборов

В диппредставительстве порекомендовали избегать места скопления людей в стране

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Оппозиционные силы в Зимбабве могут устроить беспорядки по итогам президентских выборов, рекомендуется избегать мест скопления людей. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в стране.

24 августа стало известно, что власти Зимбабве на сутки продлили голосование на президентских, парламентских и местных выборах в связи с нарушениями процедуры, зафиксированными на нескольких участках. За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, среди которых действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса.

"В столице Хараре и втором по величине городе Булавайо возможны беспорядки, которые попытается организовать оппозиция после опубликования итогов [выборов]. Посольство рекомендует соотечественникам в период подсчета голосов и в течение нескольких дней после объявления результатов проявлять максимальную бдительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, фото- и видеосъемки в общественных местах и с повышенным вниманием относиться к возможным требованиям сотрудников органов правопорядка", - отметили в диппредставительстве.

Как указали в посольстве, в настоящий момент обстановка в Зимбабве в контексте всеобщих выборов - президента, членов парламента и органов местного самоуправления - спокойная. "Голосование, продолжавшееся в течение 23-24 августа, закончено, идет подсчет голосов. Результаты должны быть обнародованы до 28 августа включительно. Признаков дестабилизации внутриполитической ситуации не отмечаем", - добавили в российском дипучреждении.

Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее. Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.