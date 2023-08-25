Рябков сообщил, что председательство РФ будет нацелено на расширение влияния БРИКС в мире

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва планирует налаживать практическое взаимодействие с новыми членами объединения, а также развивать диалог в формате "БРИКС плюс/аутрич"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия намерена сделать целью своего председательства в БРИКС расширение влияния объединения на мировой арене. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"С 1 января председательствовать в объединении [БРИКС] будет наша страна. В ходе российского председательства традиционные бриксовские мероприятия впервые будут проведены с полным участием новых членов объединения, - сказал он. - Как заверил президент России [Владимир Путин] вчера на саммите БРИКС, мы будем продолжать дело по расширению влияния нашей группы в мире, налаживать практическое взаимодействие с новыми членами объединения, а также развивать диалог в формате "БРИКС плюс/аутрич".

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.