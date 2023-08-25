Рябков: Россия уделит приоритетное внимание Белоруссии и Казахстану при расширении БРИКС

По словам замглавы МИД РФ, Москва в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита объединения, прошедшего в Южно-Африканской Республике.

"Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход [расширения БРИКС]", - сказал замминистра.

По словам Рябкова, Россия при переходе к ней председательства в БРИКС в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.