Рябков: подводных камней, на которые может натолкнуться БРИКС после расширения, нет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подводных камней, на которые может натолкнуться БРИКС после принятия в объединение новых членов, нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Надо понимать, что позиции всех стран, которые приглашены к вхождению в объединение, нам и всем остальным бриксовцам очень хорошо известны. Здесь нет каких-то подводных камней или рифов, на которые может натолкнуться бриксовский корабль с ущербом для себя. Мы найдем возможность, как осуществить необходимую навигацию", - указал замминистра.