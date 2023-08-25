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обновлено 25 августа, 08:39
Саммит БРИКС - 2023

Рябков: подводных камней, на которые может натолкнуться БРИКС после расширения, нет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подводных камней, на которые может натолкнуться БРИКС после принятия в объединение новых членов, нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

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"Надо понимать, что позиции всех стран, которые приглашены к вхождению в объединение, нам и всем остальным бриксовцам очень хорошо известны. Здесь нет каких-то подводных камней или рифов, на которые может натолкнуться бриксовский корабль с ущербом для себя. Мы найдем возможность, как осуществить необходимую навигацию", - указал замминистра.

  

Теги:
РоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит БРИКС - 2023
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