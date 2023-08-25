В ДНР сообщили о кратном усилении ВСУ артподготовки под Угледаром

Это происходит в рамках подготовки атаки ВС Украины на фланги, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Украинские войска кратно усилили интенсивность артиллерийских обстрелов на угледарском направлении в рамках подготовки мощной атаки на фланги. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Последние сутки на угледарском направлении кратно увеличилось число артиллерийских ударов. По нашим данным, противник подтянул не только группировку, но и вооружение для грядущей атаки на фланги", - сказал Гагин.

Обстановка на этом участке фронта остается сложной.

Ранее Гагин сообщал, что противник сконцентрировал силы под Угледаром, "идет прощупывание обороны".