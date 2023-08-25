25 августа, 08:30
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о кратном усилении ВСУ артподготовки под Угледаром

Это происходит в рамках подготовки атаки ВС Украины на фланги, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Украинские войска кратно усилили интенсивность артиллерийских обстрелов на угледарском направлении в рамках подготовки мощной атаки на фланги. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"Последние сутки на угледарском направлении кратно увеличилось число артиллерийских ударов. По нашим данным, противник подтянул не только группировку, но и вооружение для грядущей атаки на фланги", - сказал Гагин.

Обстановка на этом участке фронта остается сложной.

Ранее Гагин сообщал, что противник сконцентрировал силы под Угледаром, "идет прощупывание обороны". 

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