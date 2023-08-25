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Саммит БРИКС - 2023

В МИД РФ заявили, что БРИКС пока не будет создавать наднациональные органы

По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, такие структуры навязывают собственную повестку вместо того, чтобы помогать развитию участников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наднациональные структуры навязывают собственную повестку вместо того, чтобы помогать развитию участников, поэтому их создание в БРИКС пока не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

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Отвечая вопрос, нужно ли БРИКС двигаться по пути институционального объединения, Рябков отметил, что пока "проявил бы в этом плане осторожность". "БРИКС - сетевая структура по определению, где все равны. И наднациональные начала, как мы видим на многих других направлениях, порой трансформируются в собственную противоположность в отношении того, что задумывалось. Предполагалось, что те или иные структуры наднационального свойства будут помогать государствам - участникам, но вместо этого они навязывают собственную повестку дня. И государствам труднее отстаивать свои интересы в условиях такого прессинга международной бюрократии. Повторения этих ошибок в БРИКС мы не хотим", - указал замминистра.

При этом Рябков не стал исключать в дальнейшем никаких решений. "Но пока время не подошло для такого рода шагов", - резюмировал он.

  

Теги:
РоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит БРИКС - 2023
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