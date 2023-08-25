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обновлено 25 августа, 09:28
Саммит БРИКС - 2023

В МИД РФ назвали неоспоримым интерес к расширению БРИКС со стороны каждого участника

На рассмотрении находятся еще 15 заявок на вступление в объединение, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Каждый из участников БРИКС проявляет неоспоримый интерес к деятельности и расширению объединения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

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"Интерес к БРИКС и к расширению БРИКС <...> неоспорим, - отметил он. - Так я могу сказать о каждом участнике объединения".

"Более 15 заявок, остающихся на столе для дальнейшего рассмотрения, - это индикатор того, что в БРИКС присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической, - продолжил Рябков. - Замшелые западные форматы сотрудничества, блоковая дисциплина, представление о том, что мир должен строиться по бинарному принципу: кто не с нами, тот против нас - это все будет уходить в прошлое".

Замглавы МИД РФ заверил, что российское председательство в БРИКС будет "работать на результат". "Запад будет вынужден это учитывать, - подчеркнул он. - Конечно же, попытки надавить на БРИКС, сыграть на том, что может восприниматься как нестыковки в подходах, будут продолжены, но мы уже прошли путь становления. БРИКС - объединение, которое имеет неоспоримый вес, он будет наращиваться в плане влияния, в том числе на международные процессы, и с этим коллективному Западу так или иначе придется считаться в полной мере".

  

Теги:
РоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит БРИКС - 2023
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