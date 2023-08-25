Рябков: получившие приглашение в БРИКС страны подтвердили готовность им воспользоваться

Россия планирует еще до начала председательства в объединении начать консультации со всеми приглашенными странами, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новые шесть стран БРИКС, получившие приглашение в объединение, подтвердили свою готовность им воспользоваться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Все страны, приглашенные в БРИКС, подтвердили позитивно и, я бы даже сказал, с определенным эмоциональным подъемом, благодарностью, с признательностью свою готовность воспользоваться этим приглашением", - сказал он.

"Мы из этого исходим. Конечно, мы, не дожидаясь 1 января, будем в консультациях со всеми приглашенными странами определяться по форматам их подключения к деятельности нашего объединения", - добавил Рябков.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.