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обновлено 25 августа, 09:14
Саммит БРИКС - 2023

Рябков: концепция председательства РФ в БРИКС находится в высокой степени готовности

Замглавы МИД РФ отметил, что потребуется ее определенная доработка в связи с расширением объединения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Концепция российского председательства в БРИКС находится сейчас в высокой степени готовности, но потребуется ее определенная доработка в связи с расширением объединения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Концепция российского председательства в БРИКС в высокой степени готовности. Конечно, сейчас потребуется ее определенная доводка с учетом решения о столь мощном, внушительном расширении", - сказал он. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит БРИКС - 2023
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