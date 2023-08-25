Рябков: концепция председательства РФ в БРИКС находится в высокой степени готовности

Замглавы МИД РФ отметил, что потребуется ее определенная доработка в связи с расширением объединения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Концепция российского председательства в БРИКС находится сейчас в высокой степени готовности, но потребуется ее определенная доработка в связи с расширением объединения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Концепция российского председательства в БРИКС в высокой степени готовности. Конечно, сейчас потребуется ее определенная доводка с учетом решения о столь мощном, внушительном расширении", - сказал он.