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обновлено 25 августа, 09:15
Саммит БРИКС - 2023

В МИД РФ исключили приглашение стран Запада в БРИКС или на мероприятие объединения

Замглавы дипведомства Сергей Рябков отметил, что "важнейшим критерием" вхождения в группу стало "неприменение потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС или на мероприятие объединения исключено. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Рябков отметил, что "важнейшим критерием" вхождения в БРИКС стало "неприменение потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения". "Все приглашенные на сегодня в БРИКС страны, безусловно, соответствуют этому критерию. Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию, поэтому не может бы и речи не только о приглашении в состав БРИКС, но и даже на мероприятия нашего объединения кого-либо из этой группы. Это абсолютно исключено. И этой линии мы будем придерживаться дальше", - указал замминистра. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит БРИКС - 2023
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