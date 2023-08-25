Рябков назвал условие рассмотрения заявок западных стран на вступление в БРИКС

Замглавы МИД РФ заявил, что это станет возможным в случае отказа от применения санкций в отношении кого-либо из объединения и подачи соответствующей заявки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Если кто-то из западных стран откажется от применения санкций в отношении кого-либо из БРИКС и подаст заявку, то объединение ее рассмотрит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри этого западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого-либо из входящих в объединение государств и подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать. Никак иначе", - указал замминистра.