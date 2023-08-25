Рябков назвал неприемлемыми слова президента США насчет авиакатастрофы с Пригожиным

Они отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, считает замглавы МИД РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рассуждения президента США Джо Байдена о катастрофе с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас - это отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере. Все же не президенту США, на мой взгляд, рассуждать на тему тех или иных трагических событий такого свойства", - сказал замминистра.