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обновлено 25 августа, 09:17
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Рябков назвал неприемлемыми слова президента США насчет авиакатастрофы с Пригожиным

Они отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, считает замглавы МИД РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рассуждения президента США Джо Байдена о катастрофе с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Я думаю, что рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас - это отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере. Все же не президенту США, на мой взгляд, рассуждать на тему тех или иных трагических событий такого свойства", - сказал замминистра. 

Теги:
СШАРоссияБайден, ДжоРябков, Сергей АлексеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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