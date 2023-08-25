Рябков: БРИКС пока не планирует создавать наднациональные органы

Подобные структуры навязывают свою повестку, считает замглавы МИД РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наднациональные структуры навязывают собственную повестку вместо того, чтобы помогать развитию участников, поэтому их создание в БРИКС пока не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Отвечая вопрос, нужно ли БРИКС двигаться по пути институционального объединения, Рябков отметил, что пока "проявил бы в этом плане осторожность". "БРИКС - сетевая структура по определению, где все равны. И наднациональные начала, как мы видим на многих других направлениях, порой трансформируются в собственную противоположность в отношении того, что задумывалось. Предполагалось, что те или иные структуры наднационального свойства будут помогать государствам-участникам, но вместо этого они навязывают собственную повестку дня. И государствам труднее отстаивать свои интересы в условиях такого прессинга международной бюрократии. Повторения этих ошибок в БРИКС мы не хотим", - указал замминистра.