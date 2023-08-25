Рябков заявил, что участникам БРИКС удается находить консенсус

По словам замглавы МИД РФ, в объединении привилегий ни у кого нет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Участники БРИКС сами стремятся найти консенсус в решении вопросов, никаких привилегий ни у кого нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Право вето и консенсус - это две стороны одной медали, просто подход может по-разному называться на разных площадках. Сегодня, до приема приглашенных стран, у каждого участника БРИКС имеется право вето. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что участники БРИКС движимы все желанием найти консенсус, выйти на общее решение, сформулировать подход , который общеприемлем не в ущерб качеству сотрудничества, а просто потому, что БРИКС привлекательная нужная площадка", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о праве вето у новых членов объединения. "Никаких разных категорий, никаких особых привилегий", - добавил Рябков.

"Иногда этот консенсус выработать сложнее, чем хотелось бы, и эта работа занимает больше времени. Иногда это происходит достаточно динамично, что разумеется хорошо", - добавил Рябков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что ситуации, когда "все против одного и один должен что-то ветировать", в БРИКС не было. "Я занимаюсь этим достаточно давно. Если не получается с ходу прийти к какому-то согласию, тогда давайте отложим, давайте еще посмотрим, давайте вернемся к этому позже на следующий год при другом председательстве. Это тоже помогает, - подчеркнул он. - Я думаю, что независимо от количества участвующих в БРИКС стран именно такой подход наиболее продуктивный".

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.