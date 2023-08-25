В Красноярском крае началось досрочное голосование на выборах губернатора

Первыми участниками стали рыбаки и охотники, проживающие на отдаленных территориях Таймыра

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Рыбаки и охотники, проживающие на отдаленных территориях Таймыра на Крайнем Севере, стали первыми участниками досрочного голосования на выборах губернатора, которые начались в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"В Красноярском крае началось досрочное голосование на Таймыре. Первыми в крае проголосовали жители Крайнего Севера, ведущие традиционные образ жизни, - рыбаки и охотники", - сообщили в избиркоме.

По словам собеседника агентства, до жителей отдаленных территорий добирались на лодках. Всего проголосовали 100 человек.

Досрочное голосование разрешено проводить на отдаленных избирательных участках на территории Богучанского, Енисейского, Туруханского, Кежемского, Курагинского, Манского, Тасеевского, Уярского районов, ЗАТО Солнечный, Таймыра и Эвенкии.

О выборах губернатора

Крайизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на должность губернатора края депутатов законодательного собрания региона Андрея Новака (КПРФ) и Максима Маркерта ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова ("Единая Россия"), Александра Глискова (ЛДПР) и Ирину Иванову (партия "Зеленые").

Голосование на выборах губернатора Красноярского края будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.