Песков заявил, что Путин не поедет на саммит G20 в Индии в сентябре

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что формат будет уточняться

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не будет очно участвовать в саммите G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи, Песков отметил, что формат будет уточняться.

Он напомнил, что, например, к саммиту БРИКС российский лидер присоединился дистанционно. "Ну и потом, сейчас действительно насыщенный график. И, конечно, главный акцент - все-таки специальная военная операция. Поэтому непосредственно поездки сейчас в повестке дня нет", - подытожил представитель Кремля.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.