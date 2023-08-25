25 августа, 10:11,
обновлено 25 августа, 10:16

Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана скоро состоится

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча "готовится весьма плотно"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится. Она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Катастрофа под Тверью и планируемая встреча Путина с Эрдоганом. Темы брифинга Пескова

"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро, - сказал Песков. - Она уже готовится, готовится весьма плотно".

Говоря о сроках встречи, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль о них своевременно сообщит. Обычно страны-партнеры синхронизируют такие объявления, добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация