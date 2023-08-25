Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана скоро состоится

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча "готовится весьма плотно"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится. Она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро, - сказал Песков. - Она уже готовится, готовится весьма плотно".

Говоря о сроках встречи, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль о них своевременно сообщит. Обычно страны-партнеры синхронизируют такие объявления, добавил он.