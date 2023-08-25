25 августа, 10:11,
обновлено 25 августа, 10:21

Песков не стал говорить о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер"

По словам пресс-секретаря президента, де-юре такой компании не существует

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сейчас сказать о перспективах дальнейшего существования ЧВК "Вагнер", но отметил, что де-юре такой компании и не существует.

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"Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер", которая, как неоднократно говорил президент, внесла большой вклад в ход СВО <…>. И геройство этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о будущем "Вагнера".

"Но, что касается будущего, сейчас я ничего вам сейчас сказать не могу, я не знаю", - добавил Песков. 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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