Песков: системы ПВО России работают эффективно при отражении атак украинских дронов

Пресс-секретарь президента назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта активность была и ранее. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны", - сказал он в ответ на вопрос, беспокоят ли Кремль и в частности президента участившиеся атаки украинских беспилотников.

Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью. "Специфика вот этой фактически террористической активности, потому что в большинстве своем она имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть, не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений. Но тем не менее надо признать, что ПВО (системы противовоздушной обороны - прим. ТАСС) и все необходимые системы защиты работают эффективно", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию с атаками украинских беспилотников.