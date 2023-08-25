25 августа, 10:12,
обновлено 25 августа, 10:23
Военная операция на Украине

Песков: системы ПВО России работают эффективно при отражении атак украинских дронов

Пресс-секретарь президента назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Катастрофа под Тверью и планируемая встреча Путина с Эрдоганом. Темы брифинга Пескова

"Эта активность была и ранее. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны", - сказал он в ответ на вопрос, беспокоят ли Кремль и в частности президента участившиеся атаки украинских беспилотников.

Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью. "Специфика вот этой фактически террористической активности, потому что в большинстве своем она имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть, не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений. Но тем не менее надо признать, что ПВО (системы противовоздушной обороны - прим. ТАСС) и все необходимые системы защиты работают эффективно", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию с атаками украинских беспилотников. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация