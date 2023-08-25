Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом

Оперативные совещания с Советом безопасности проходят у президента регулярно

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Все остальные контакты президента сегодня будут носить непубличный характер", - сказал Песков.

Оперативные совещания с Советом безопасности проходят у президента регулярно - как правило, каждую неделю.