25 августа, 10:13

Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом

Оперативные совещания с Советом безопасности проходят у президента регулярно

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Все остальные контакты президента сегодня будут носить непубличный характер", - сказал Песков.

Оперативные совещания с Советом безопасности проходят у президента регулярно - как правило, каждую неделю. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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