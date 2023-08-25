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обновлено 25 августа, 10:45
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с самолетом Пригожина

Виталий Шустров/ ТАСС
Место крушения самолета в Тверской области, 23 августа 2023 года
© Виталий Шустров/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, "на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Утверждения о том, что Кремль якобы мог быть причастен к катастрофе с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, - это абсолютная ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать такие заявления.

Как отметил Песков, фактов пока немного, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий. "Вчера, говоря на эту тему, президент [РФ Владимир Путин] сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", - напомнил представитель Кремля.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были десять человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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