Тест системы онлайн-голосования в Москве проходит без сбоев

DDOS-атак не зафиксировали

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) онлайн и на участках в Москве проходит без сбоев. Атак на систему не зафиксировано, сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Атак на систему ДЭГ, а также сбоев и перегрузок на данный момент не было", - сказал собеседник агентства.

Тестирование системы началось в 08:00 и продлится до 14:00. Онлайн-голосование проходит на сайте elec.mos.ru. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Также во всех районах Москвы работают 146 избирательных участков, где можно протестировать систему посредством терминалов ДЭГ при наличии паспорта. Участвовать в голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.

Москвичам задают следующий вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?" Предложены такие варианты ответа: "Бесплатная городская парковка", "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца"; "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города"; "Бесплатное посещение городских музеев".

"Тестовое голосование всегда проводится в условиях, максимально приближенных к реальным выборам, то есть все необходимые избирательные процедуры будут соблюдены. Так, во время тестового голосования будут работать принтеры, которые будут печатать "бумажный след" голосов, поступивших в систему онлайн-голосования. А все данные, поступающие в блокчейн, будут зашифрованы ключом шифрования", - сообщается на сайте тестового голосования.