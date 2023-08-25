Катастрофа под Тверью и планируемая встреча Путина с Эрдоганом. Темы брифинга Пескова

Расследование авиакатастрофы под Тверью, перспективы встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, формат участия в саммите Группы двадцати и атаки украинских беспилотников стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Брифинг стал первым за три недели - последний конференц-колл проходил 4 августа. Песков отметил, что "всех рад приветствовать после небольшого перерыва".
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- В пятницу в планах президента совещание с постоянными членами Совбеза. Остальные контакты президента "будут носить непубличный характер".
- Встреча с Эрдоганом уже готовится. "Есть понимание, что эта встреча состоится скоро". "Обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления". "Она уже готовится, готовится весьма плотно".
- "Планов [участвовать непосредственно в саммите G20] у президента нет". Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи, Песков отметил, что формат будет уточняться.
Об авиакатастрофе под Тверью
- Путин не встречался в Кремле с Евгением Пригожиным в последние дни.
- "Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы <...> очень много спекуляций". "На Западе все эти спекуляции подаются с известного угла". "Все это ложь".
- Пока об авиакатастрофе "фактов немного", "их предстоит выяснить". Президент ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем.
- "Сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетические". Результаты будут опубликованы, как только будут готовы.
О будущем группы "Вагнер"
- "Давайте не забывать, что такой структуры [ЧВК "Вагнер"] нет, не существует де-юре". "Существует, действительно, группа "Вагнер", она "внесла большой вклад в ход специальной военной операции".
- "Что касается будущего, ничего вам сказать не могу, я не знаю".
Об атаках украинских беспилотников
- Террористическая активность со стороны Украины была и ранее. Атаки Киева "имеют целью жилые дома и жилые объекты".
- Системы ПВО "работают эффективно", хотя это и "не всегда позволяет избегать" повреждений.
- "Поэтому нам нужно проводить специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", чтобы "исключить в будущем такую террористическую угрозу".
Об уважении к ветеранам спецоперации
- "Все последнее время на всех своих рабочих встречах <...> президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях", в том числе об участниках спецоперации на Украине и их близких. Это одна из тем, "на которых концентрируется президент".
- Песков назвал оскорбления в адрес ветеранов СВО "паршивыми поступками", заявив, что общество этого абсолютно не приемлет. Такие поступки возмутительны, они неприемлемы. Это делают "подонки, которые заслуживают и будут заслуживать порицание" и наказание, где это необходимо.