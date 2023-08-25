На месте крушения самолета в Тверской области, 24 августа 2023 года

На месте крушения самолета в Тверской области, 24 августа 2023 года

Катастрофа под Тверью и планируемая встреча Путина с Эрдоганом. Темы брифинга Пескова

Расследование авиакатастрофы под Тверью, перспективы встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, формат участия в саммите Группы двадцати и атаки украинских беспилотников стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Брифинг стал первым за три недели - последний конференц-колл проходил 4 августа. Песков отметил, что "всех рад приветствовать после небольшого перерыва".

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

В пятницу в планах президента совещание с постоянными членами Совбеза. Остальные контакты президента "будут носить непубличный характер".

Встреча с Эрдоганом уже готовится. "Есть понимание, что эта встреча состоится скоро". "Обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления". "Она уже готовится, готовится весьма плотно".

"Планов [участвовать непосредственно в саммите G20] у президента нет". Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи, Песков отметил, что формат будет уточняться.

Об авиакатастрофе под Тверью

Путин не встречался в Кремле с Евгением Пригожиным в последние дни.

"Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы <...> очень много спекуляций". "На Западе все эти спекуляции подаются с известного угла". "Все это ложь".

Пока об авиакатастрофе "фактов немного", "их предстоит выяснить". Президент ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем.

"Сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетические". Результаты будут опубликованы, как только будут готовы.

О будущем группы "Вагнер"

"Давайте не забывать, что такой структуры [ЧВК "Вагнер"] нет, не существует де-юре". "Существует, действительно, группа "Вагнер", она "внесла большой вклад в ход специальной военной операции".

"Что касается будущего, ничего вам сказать не могу, я не знаю".

Об атаках украинских беспилотников

Террористическая активность со стороны Украины была и ранее. Атаки Киева "имеют целью жилые дома и жилые объекты".

Системы ПВО "работают эффективно", хотя это и "не всегда позволяет избегать" повреждений.

"Поэтому нам нужно проводить специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", чтобы "исключить в будущем такую террористическую угрозу".

Об уважении к ветеранам спецоперации