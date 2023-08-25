Участники теста системы ДЭГ в Москве могут сохранить адрес своего зашифрованного голоса

Тестирование системы продлится до 14:00

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Участники тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед отправкой бюллетеня в систему имеют возможность сохранить зашифрованную транзакцию - адрес учтенного голоса в системе блокчейн. В этом убедился корреспондент ТАСС, приняв участие в тестовом голосовании.

"Хочу получить адрес зашифрованной транзакции в блокчейне", - значится на электронном бюллетене над кнопкой "Проголосовать".

Используя эту транзакцию, участник онлайн-голосования после завершения теста и сборки прежде разделенного ключа расшифрования может проверить, верно ли был учтен его голос.

Участникам отводится на заполнение бюллетеня один час. При выборе варианта ответа на странице идет обратный отсчет. Участника перед открытием доступа к бюллетеню информируют, что его браузер проверен и готов к электронному голосованию. Для подтверждения своего участия пользователя просят ввести код из СМС, проверить стабильность интернет-соединения, а также ознакомиться с условиями голосования.

Тестирование системы началось в 08:00 и продлится до 14:00. Онлайн-голосование проходит на сайте elec.mos.ru. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Также в районах Москвы работают 146 избирательных участков, где можно протестировать систему посредством терминалов ДЭГ при наличии паспорта. Участвовать в голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.

Москвичам задают вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?" Предложены варианты ответа: "Бесплатная городская парковка", "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца", "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города"; "Бесплатное посещение городских музеев".