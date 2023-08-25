Рябков заявил, что вхождение Египта и Эфиопии в БРИКС говорит о повышении роли Африки

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва неизменно выступает за расширение круга единомышленников объединения из числа государств Глобального Юга

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вхождение Египта и Эфиопии в БРИКС с 1 января сигнализирует о повышении роли Африканского континента в международных делах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Что касается Африки, то само вхождение [в БРИКС] с 1 января двух африканских стран, Египта и Эфиопии, это тоже сигнал о продолжающемся повышении роли африканского континента в международных делах", - указал дипломат.

По словам Рябкова, Россия приветствует, что в период председательства в БРИКС, ЮАР выдвинула африканское направление работы на передней план. "Мы очень ценим, что страны Африки, несмотря на оказанное на них давление, настроены к России дружественно и положительно", - сказал замглавы МИД РФ.

Также представитель МИД РФ упомянул, что Москва неизменно выступает за расширение круга единомышленников БРИКС из числа государств Глобального Юга, а также их региональных организаций объединений, в частности Африканского союза. "Конечно, в фокусе нашего внимания, и всегда так было и будет в период российского председательства, будут оставаться интеграционные процессы и форматы на евразийском пространстве", - заключил он.

24 августа 2023 года по итогам 15-го саммита БРИКС было объявлено о присоединении к организации Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Они станут полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Президент России Владимир Путин, выступивший на заседании глав государств - членов БРИКС, заявил, что Москва в рамках своего председательства в 2024 году будет способствовать расширению объединения.