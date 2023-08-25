Медведев прокомментировал арест Трампа

Зампредседателя Совбеза РФ опубликовал тюремное фото экс-президента США и зомби-карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек США скорый "новый триллер", опубликовав тюремное фото экс-президента этой страны Дональда Трампа и зомби-карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена.

"Заключенные против зомби". Новый триллер - уже скоро", - написал Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В четверг Трамп прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. Трампа освободили из-под стражи, после чего впервые с 2021 года он сделал пост в соцсети X, опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.