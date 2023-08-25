Делегация из Зимбабве будет наблюдать за президентскими выборами в России в 2024 году

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что очередные выборы президента будут объявлены и проведены в определенные законом сроки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Представительная делегация из Зимбабве будет наблюдать за выборами президента России в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов, который сейчас находится в африканской стране.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

"Нашей делегацией было передано приглашение от главы ЦИК Эллы Памфиловы поучаствовать в качестве наблюдателей делегации Зимбабве. Это приглашение было принято. И в марте следующего года на выборы президента делегация Зимбабве в представительном составе приедет среди многих прочих наблюдателей", - сказал Рогов.

В Зимбабве в среду началось голосование на президентских, парламентских и местных выборах в условиях принятия властями мер безопасности после прошедшей ранее в столице страны крупной демонстрации оппозиции. Власти опасаются возможных провокаций со стороны радикально настроенных активистов оппозиции, отмечает радиостанция SABS.

Как сообщал ТАСС 23 августа Рогов, наблюдатели от Общественной палаты РФ, которые следят за ходом голосования на выборах в Зимбабве, отмечают высокую организацию и прозрачность избирательного процесса. Он уточнял, что в Зимбабве за ходом выборов от ОП РФ наблюдают четыре человека.

Выборы в Зимбабве

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, в том числе действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее. Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.

Сейчас идет подсчет голосов, отданных избирателями, результаты станут известны в течение пяти дней. По словам главного казначея правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ) Патрика Чинамасы, партия ожидает, что возглавляющий ее президент Мнангагва наберет 60-65% голосов по итогам голосования, сообщает газета The Herald.

В ходе выборов в парламент переизбираются обе палаты. Правящая ЗАНУ-ПФ опережает оппозиционную "Гражданскую коалицию за перемены". Как сообщает зимбабвийская газета New Ziana, на данный момент определены обладатели 21 из 210 мандатов. ЗАНУ-ПФ получила 13 из них, оппозиция - 8. В то же время агентство Reuters приводит данные голосования по регионам, согласно которым правящая партия набрала большинство голосов в 38 округах, оппозиция - в 32.